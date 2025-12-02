https://1prime.ru/20251202/putin-865108537.html

Путин встретится с Уиткоффом в Москве

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник, 2 декабря, встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, ожидается, что основной темой переговоров станет украинское урегулирование. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча планируется на вторую половину дня. По словам Пескова, накануне встречи российский лидер провел несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам. УКРАИНСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ Нынешний визит Уиткоффа в Россию связан с процессом обсуждения плана США по урегулированию конфликта на Украине. Первоначальный вариант этого документа, как сообщали СМИ, якобы состоял из 28 пунктов. В Кремле отмечали, что "набросок" мирного плана Трампа был передан Москве и во многом соответствовал духу договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако предметно этот план не готовился и не обсуждался. При этом Песков подчеркивал, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Как заявлял сам Путин, мирный план, предлагаемый США, может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. Президент также выражал готовность к серьезному обсуждению плана по урегулированию на Украине. В Женеве 23 ноября прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. По итогам встречи Белый дом сообщил, что разговор был продуктивным и детальным. Неделю спустя новые переговоры представителей Киева и Вашингтона прошли во Флориде, где, как сообщали американские СМИ со ссылкой на источники, среди прочего якобы обсуждались вопросы, связанные с выборами на Украине и возможностью обмена территориями. Сообщалось и о том, что в понедельник, накануне встречи с Путиным, Уиткофф якобы провел новую встречу с представителем украинской делегации во Флориде. ПОЕЗДКИ УИТКОФФА В РОССИЮ Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию станет шестой в этом году. Впервые спецпосланник Трампа посетил Москву 11 февраля. Тот визит был связан с делом американца Марка Фогеля, который отбывал в России наказание за контрабанду наркотиков. Накануне визита Фогель был помилован президентом РФ, а затем обменян на россиянина Александра Винника, которого в США обвиняли в киберпреступлениях. Уиткофф встречал переданного российской стороной Фогеля в аэропорту Внуково. По данным западных СМИ, спецпосланник Трампа в ходе той поездки встречался с президентом России, но подтверждения этих сообщений от российской стороны нет. После этого Уиткофф посещал Россию четырежды и каждый раз встречался с Путиным. Все эти встречи официально подтверждены, и все они были связаны с украинской проблематикой. В частности, спецпосланник президента США 13 марта прилетел в Москву, чтобы обсудить возможность временного прекращения огня на Украине. В следующем месяце Уиткофф посетил Россию дважды: 11 апреля приезжал в Санкт-Петербург, а 25 апреля встречался с российским лидером уже в Москве. Встреча Путина и Уиткоффа в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Петербурге продлилась около 4,5 часа, стороны обсудили украинское урегулирование. Встреча в Москве продолжалась три часа, обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. После этого Уиткофф встречался с Путиным 6 августа в Москве. Как отмечали в Кремле, этот визит спецпосланника Трампа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые и позволили выйти на подготовку встречи президентов России и США на Аляске.

