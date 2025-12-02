https://1prime.ru/20251202/putin-865138473.html
Путин оценил снижение инфляции в России
Путин оценил снижение инфляции в России
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Снижение инфляции в России стало важным достижением в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики. В этой связи хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года", - сказал он.
