Путин оценил работу банковского сектора - 02.12.2025
Путин оценил работу банковского сектора
Путин оценил работу банковского сектора - 02.12.2025, ПРАЙМ
Путин оценил работу банковского сектора
Российский банковский сектор работает уверенно и стабильно, заявил президент России Владимир Путин. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:49+0300
2025-12-02T17:49+0300
экономика
банки
финансы
россия
владимир путин
втб
россия зовет
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский банковский сектор работает уверенно и стабильно, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня российский банковский сектор работает уверенно, стабильно", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
банки, финансы, россия, владимир путин, втб, россия зовет
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, ВТБ, Россия зовет
17:49 02.12.2025
 
Путин оценил работу банковского сектора

Путин: российский банковский сектор работает уверенно и стабильно

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский банковский сектор работает уверенно и стабильно, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня российский банковский сектор работает уверенно, стабильно", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Путин оценил снижение инфляции в России
Экономика Банки Финансы РОССИЯ Владимир Путин ВТБ Россия зовет
 
 
