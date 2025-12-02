https://1prime.ru/20251202/putin-865139046.html
Путин оценил уровень дефицита бюджета
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Дефицит бюджета России остается умеренным, сказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Он (бюджет – ред.) сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит", – сказал Путин.
