Путин оценил уровень инфляции в России
Путин оценил уровень инфляции в России
2025-12-02T17:58+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
втб
россия зовет
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России к концу декабря будет около 6%, ниже прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогноза правительства и ЦБ", - сказал он. В конце октября Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повысил до 4-5% с 4%. Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
