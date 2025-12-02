https://1prime.ru/20251202/rejs-865114449.html

Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов

КРАСНОЯРСК, 2 дек - ПРАЙМ. Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора. "Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04.17 (00.17 мск - ред) - задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров", - говорится в сообщении. В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который адресно будет направлен пострадавшим и размещен на официальном сайте. Красноярская транспортная прокуратура в связи с задержкой авиарейса авиакомпании "ВьетДжет Эйр" организовала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.

