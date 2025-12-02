https://1prime.ru/20251202/rejs-865114449.html
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов - 02.12.2025, ПРАЙМ
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T07:00+0300
2025-12-02T07:00+0300
2025-12-02T07:00+0300
бизнес
вьетнам
красноярск
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865114449.jpg?1764648007
КРАСНОЯРСК, 2 дек - ПРАЙМ. Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
"Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04.17 (00.17 мск - ред) - задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который адресно будет направлен пострадавшим и размещен на официальном сайте.
Красноярская транспортная прокуратура в связи с задержкой авиарейса авиакомпании "ВьетДжет Эйр" организовала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.
вьетнам
красноярск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, вьетнам, красноярск, роспотребнадзор
Бизнес, ВЬЕТНАМ, Красноярск, Роспотребнадзор
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов
КРАСНОЯРСК, 2 дек - ПРАЙМ. Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
"Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04.17 (00.17 мск - ред) - задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который адресно будет направлен пострадавшим и размещен на официальном сайте.
Красноярская транспортная прокуратура в связи с задержкой авиарейса авиакомпании "ВьетДжет Эйр" организовала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.