Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов - 02.12.2025, ПРАЙМ
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора. | 02.12.2025, ПРАЙМ
КРАСНОЯРСК, 2 дек - ПРАЙМ. Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора. "Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04.17 (00.17 мск - ред) - задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров", - говорится в сообщении. В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который адресно будет направлен пострадавшим и размещен на официальном сайте. Красноярская транспортная прокуратура в связи с задержкой авиарейса авиакомпании "ВьетДжет Эйр" организовала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.
07:00 02.12.2025
 
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов

Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов

КРАСНОЯРСК, 2 дек - ПРАЙМ. Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
"Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04.17 (00.17 мск - ред) - задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который адресно будет направлен пострадавшим и размещен на официальном сайте.
Красноярская транспортная прокуратура в связи с задержкой авиарейса авиакомпании "ВьетДжет Эйр" организовала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.
 
Заголовок открываемого материала