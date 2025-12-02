https://1prime.ru/20251202/reshetnikov--865131710.html
Глава МЭР назвал один из вызовов для российской экономики
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Крепкий рубль является одним из вызовов для экономики России, потому что многие кредитующиеся проекты в настоящее время ориентированы на экспорт, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас есть несколько вызовов, которые мы должны обговорить. Один из них - это крепкий курс рубля", - сказал Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!". Он пояснил, что крупнейшие проекты, которые сейчас кредитуются, ориентированы на экспорт и будут ежегодно давать дополнительно от 50 до 70 миллиардов долларов экспорта. С учетом политики импортозамещения это будет "гигантским вызовом". Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, упал за ноябрь на 2,8 рубля и составил 77,7 рубля – минимума с лета. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
