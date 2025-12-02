Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МЭР назвал один из вызовов для российской экономики - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/reshetnikov--865131710.html
Глава МЭР назвал один из вызовов для российской экономики
Глава МЭР назвал один из вызовов для российской экономики - 02.12.2025, ПРАЙМ
Глава МЭР назвал один из вызовов для российской экономики
Крепкий рубль является одним из вызовов для экономики России, потому что многие кредитующиеся проекты в настоящее время ориентированы на экспорт, заявил глава... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:38+0300
2025-12-02T15:38+0300
финансы
рынок
рф
москва
максим решетников
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Крепкий рубль является одним из вызовов для экономики России, потому что многие кредитующиеся проекты в настоящее время ориентированы на экспорт, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас есть несколько вызовов, которые мы должны обговорить. Один из них - это крепкий курс рубля", - сказал Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!". Он пояснил, что крупнейшие проекты, которые сейчас кредитуются, ориентированы на экспорт и будут ежегодно давать дополнительно от 50 до 70 миллиардов долларов экспорта. С учетом политики импортозамещения это будет "гигантским вызовом". Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, упал за ноябрь на 2,8 рубля и составил 77,7 рубля – минимума с лета. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
https://1prime.ru/20251202/nabiullina--865131522.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, рф, москва, максим решетников, втб
Финансы, Рынок, РФ, МОСКВА, Максим Решетников, ВТБ
15:38 02.12.2025
 
Глава МЭР назвал один из вызовов для российской экономики

Решетников назвал укрепление рубля одним из вызовов для экономики России

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Крепкий рубль является одним из вызовов для экономики России, потому что многие кредитующиеся проекты в настоящее время ориентированы на экспорт, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"У нас есть несколько вызовов, которые мы должны обговорить. Один из них - это крепкий курс рубля", - сказал Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!".
Он пояснил, что крупнейшие проекты, которые сейчас кредитуются, ориентированы на экспорт и будут ежегодно давать дополнительно от 50 до 70 миллиардов долларов экспорта. С учетом политики импортозамещения это будет "гигантским вызовом".
Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, упал за ноябрь на 2,8 рубля и составил 77,7 рубля – минимума с лета.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Набиуллина заявила о смягчении денежно-кредитной политики в России
15:36
 
ФинансыРынокРФМОСКВАМаксим РешетниковВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала