Решетников оценил состояние спроса в российской экономике

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Спрос в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет. Наверное, не такой, как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал министр, выступая на форуме "Россия зовет!". Решетников также отметил, что это одна из причин, почему в России сейчас не растет импорт. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.

