Решетников оценил состояние спроса в российской экономике - 02.12.2025
Решетников оценил состояние спроса в российской экономике
Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Спрос в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет. Наверное, не такой, как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал министр, выступая на форуме "Россия зовет!". Решетников также отметил, что это одна из причин, почему в России сейчас не растет импорт. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
россия, москва, максим решетников, втб, россия зовет
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Решетников, ВТБ, Россия зовет
15:59 02.12.2025 (обновлено: 16:05 02.12.2025)
 
Решетников оценил состояние спроса в российской экономике

Решетников заявил, что спрос в экономике находится в периоде охлаждения

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Спрос в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет. Наверное, не такой, как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал министр, выступая на форуме "Россия зовет!".
Решетников также отметил, что это одна из причин, почему в России сейчас не растет импорт.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
Глава МЭР назвал один из вызовов для российской экономики
