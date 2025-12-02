https://1prime.ru/20251202/rossija-865108678.html
Форум ВТБ "Россия зовет!" начинает работу во вторник
2025-12-02T00:18+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Форум ВТБ "Россия зовет!" начинает работу во вторник, в первый день ожидается участие президента России Владимира Путина.
Пленарная сессия форума запланирована на вторую половину дня.
Предварит главное событие традиционная макроэкономическая сессия, в которой примут участие в том числе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.
Во второй день, 3 декабря, пройдет несколько дискуссий, посвященных инвестициям, применению искусственного интеллекта на финансовом рынке и рынку цифровых финансовых активов.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Ежегодно он привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
