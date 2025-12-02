Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появится отдельный вид соцконтракта для участников СВО - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/rossija-865112257.html
В России появится отдельный вид соцконтракта для участников СВО
В России появится отдельный вид соцконтракта для участников СВО - 02.12.2025, ПРАЙМ
В России появится отдельный вид соцконтракта для участников СВО
Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T03:01+0300
2025-12-02T03:01+0300
экономика
россия
бизнес
госдума
мсп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865112257.jpg?1764633697
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. "Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта", - сказала Полуянова. Парламентарий уточнила, что такой контракт можно будет заключить с целью ведения предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода. По ее словам, размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей. Полуянова добавила, что данной выплатой также можно будет воспользоваться с целью обучения или повышения квалификации. "Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек", - заключила она. Социальный контракт - это соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта государство предоставляет не только финансовую поддержку, но и разрабатывает индивидуальную программу социальной адаптации. Средства по социальному контракту можно направить на несколько целей: открытие бизнеса - до 350 тысяч рублей, развитие подсобного хозяйства - до 200 тысяч рублей, поиск работы или обучение - до 30 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, госдума, мсп
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Госдума, МСП
03:01 02.12.2025
 
В России появится отдельный вид соцконтракта для участников СВО

Депутат Полуянова: для демобилизованных участников СВО появится отдельный вид соцконтракта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта", - сказала Полуянова.
Парламентарий уточнила, что такой контракт можно будет заключить с целью ведения предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода.
По ее словам, размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей. Полуянова добавила, что данной выплатой также можно будет воспользоваться с целью обучения или повышения квалификации.
"Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек", - заключила она.
Социальный контракт - это соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта государство предоставляет не только финансовую поддержку, но и разрабатывает индивидуальную программу социальной адаптации. Средства по социальному контракту можно направить на несколько целей: открытие бизнеса - до 350 тысяч рублей, развитие подсобного хозяйства - до 200 тысяч рублей, поиск работы или обучение - до 30 тысяч рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесГосдумаМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала