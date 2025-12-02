https://1prime.ru/20251202/rossija-865112257.html

В России появится отдельный вид соцконтракта для участников СВО

02.12.2025

В России появится отдельный вид соцконтракта для участников СВО

Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА... | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО на сумму до 350 тысяч рублей появится в России с 1 января 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. "Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта", - сказала Полуянова. Парламентарий уточнила, что такой контракт можно будет заключить с целью ведения предпринимательской деятельности и без оценки уровня среднедушевого дохода. По ее словам, размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей. Полуянова добавила, что данной выплатой также можно будет воспользоваться с целью обучения или повышения квалификации. "Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая "ветвь" соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек", - заключила она. Социальный контракт - это соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта государство предоставляет не только финансовую поддержку, но и разрабатывает индивидуальную программу социальной адаптации. Средства по социальному контракту можно направить на несколько целей: открытие бизнеса - до 350 тысяч рублей, развитие подсобного хозяйства - до 200 тысяч рублей, поиск работы или обучение - до 30 тысяч рублей.

