СМИ: Россия и США давно достигли бы мира на Украине, если бы не Европа

СМИ: Россия и США давно достигли бы мира на Украине, если бы не Европа - 02.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: Россия и США давно достигли бы мира на Украине, если бы не Европа

Россия и США уже давно достигли бы мирного урегулирования конфликта на Украине, если бы Европа не вмешивалась в процесс, пишет газета Wall Street Journal со... | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия и США уже давно достигли бы мирного урегулирования конфликта на Украине, если бы Европа не вмешивалась в процесс, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимного французского чиновника. "Французский чиновник заявил, что если бы не европейцы, (президент России Владимир - ред.) Путин и (президент США Дональд - ред.) Трамп давно бы достигли соглашения (по Украине - ред.). Европа, по словам чиновника, оказалась в одиночестве, поскольку американцы отдаляются от региона, а это значит, что ей придется больше полагаться на собственные силы", - говорится в статье. Также, как отмечает газета, после публикации агентством Блумберг стенограммы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника США Стива Уиткоффа "у многих сложилось впечатление", что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и укреплении экономического сотрудничества с Россией, чем в защите НАТО. Ранее агентство Блумберг опубликовало стенограммы телефонных разговоров Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.

2025

