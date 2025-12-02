https://1prime.ru/20251202/rossija-865115432.html
СМИ: Россия и США давно достигли бы мира на Украине, если бы не Европа
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия и США уже давно достигли бы мирного урегулирования конфликта на Украине, если бы Европа не вмешивалась в процесс, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимного французского чиновника.
"Французский чиновник заявил, что если бы не европейцы, (президент России Владимир - ред.) Путин и (президент США Дональд - ред.) Трамп давно бы достигли соглашения (по Украине - ред.). Европа, по словам чиновника, оказалась в одиночестве, поскольку американцы отдаляются от региона, а это значит, что ей придется больше полагаться на собственные силы", - говорится в статье.
Также, как отмечает газета, после публикации агентством Блумберг стенограммы переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника США Стива Уиткоффа "у многих сложилось впечатление", что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и укреплении экономического сотрудничества с Россией, чем в защите НАТО.
Ранее агентство Блумберг опубликовало стенограммы телефонных разговоров Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
