Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России - 02.12.2025
Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России
Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России
Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters отметил, что Россия может обойтись без замороженных активов, но в случае их конфискации возникает... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T07:22+0300
2025-12-02T07:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_0:7:2932:1656_1920x0_80_0_0_e986ca791c345b4a99dfad03c4fc5700.jpg
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters отметил, что Россия может обойтись без замороженных активов, но в случае их конфискации возникает риск использования этих средств для финансирования конфликта на Украине. "Что касается изъятия наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без них. Проблема лишь в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", — заявил он. Ситуация с российскими активамиС началом специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро хранятся в ЕС, в основном в Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем, расположенной в Бельгии. Брюссель, взявшийся за поддержку Киева на неопределенный срок, уже исчерпал все имеющиеся ресурсы, и страны Евросоюза не горят желанием выделять деньги из своих бюджетов. Еврокомиссия, в связи с этим, стремится получить согласие Бельгии на использование замороженных российских активов. Обсуждаемая сумма в размере 185–210 миллиардов евро планируется в рамках так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет эти средства после окончания конфликта, при условии, что Москва возместит ей нанесенный материальный ущерб. В конце августа газета Welt am Sonntag сообщила, что с января по июль текущего года ЕС направил киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России. В качестве ответной реакции, Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран будут аккумулироваться на специальных счетах типа "С", и вывод этих средств возможен только с одобрения специальной правительственной комиссии.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_a44ac8c4c944fc25bb87d6c4fa4f6f15.jpg
1920
1920
true
07:22 02.12.2025
 
Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России

Костин: российские активы в случае конфискации пойдут на финансирование конфликта

МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters отметил, что Россия может обойтись без замороженных активов, но в случае их конфискации возникает риск использования этих средств для финансирования конфликта на Украине.
"Что касается изъятия наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без них. Проблема лишь в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", — заявил он.
Ситуация с российскими активами

С началом специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро хранятся в ЕС, в основном в Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем, расположенной в Бельгии. Брюссель, взявшийся за поддержку Киева на неопределенный срок, уже исчерпал все имеющиеся ресурсы, и страны Евросоюза не горят желанием выделять деньги из своих бюджетов. Еврокомиссия, в связи с этим, стремится получить согласие Бельгии на использование замороженных российских активов.
Обсуждаемая сумма в размере 185–210 миллиардов евро планируется в рамках так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет эти средства после окончания конфликта, при условии, что Москва возместит ей нанесенный материальный ущерб.
В конце августа газета Welt am Sonntag сообщила, что с января по июль текущего года ЕС направил киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной реакции, Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран будут аккумулироваться на специальных счетах типа "С", и вывод этих средств возможен только с одобрения специальной правительственной комиссии.
ФинансыБанкиРОССИЯУКРАИНАБЕЛЬГИЯМОСКВААндрей КостинЕСВТБReuters
 
 
