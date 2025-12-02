https://1prime.ru/20251202/rossiya-865115075.html

Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России

МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters отметил, что Россия может обойтись без замороженных активов, но в случае их конфискации возникает риск использования этих средств для финансирования конфликта на Украине. "Что касается изъятия наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без них. Проблема лишь в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", — заявил он. Ситуация с российскими активамиС началом специальной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро хранятся в ЕС, в основном в Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем, расположенной в Бельгии. Брюссель, взявшийся за поддержку Киева на неопределенный срок, уже исчерпал все имеющиеся ресурсы, и страны Евросоюза не горят желанием выделять деньги из своих бюджетов. Еврокомиссия, в связи с этим, стремится получить согласие Бельгии на использование замороженных российских активов. Обсуждаемая сумма в размере 185–210 миллиардов евро планируется в рамках так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет эти средства после окончания конфликта, при условии, что Москва возместит ей нанесенный материальный ущерб. В конце августа газета Welt am Sonntag сообщила, что с января по июль текущего года ЕС направил киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России. В качестве ответной реакции, Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран будут аккумулироваться на специальных счетах типа "С", и вывод этих средств возможен только с одобрения специальной правительственной комиссии.

