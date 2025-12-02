Главную новогоднюю елку страны из Рузы привезут в Кремль 10 декабря

https://1prime.ru/20251202/ruza-865113453.html

Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль 10 декабря, выяснило РИА Новости. | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль 10 декабря, выяснило РИА Новости. Ель нашли на территории Рузского муниципального округа Московской области. Ее высота составляет 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров, сообщила 12 ноября РИА Новости пресс-служба управления делами президента РФ Владимира Путина. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря, уточнила в тот же день агентству пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Традиционно елка будет транспортироваться на специальном автопоезде. Ее провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля, затем установят на Соборной площади. Монтаж, праздничное оформление и последующая переработка пройдут с применением современных технологий.

