Российский рынок акций в основные торги немного снижается

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника продолжает немного снижаться в ожидании политических сигналов и с форума "Россия зовет!", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.01 мск снижается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2682,35 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Совкомбанка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%). Дорожают бумаги "Яндекса" (+0,8%), "Т-Техно" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%). "В первой половине дня, в отсутствии значимых изменений, инвесторы могут преимущественно занимать выжидательную позицию, что будет способствовать удержания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2730 пунктов. При этом во второй половине торгов возможен рост волатильности на рынке на фоне выходящих новостей", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. Стоит следить за новостями по итогам встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, поясняет Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "В любом случае мы не рассчитываем на то, что сегодня все основные вопросы будут решены... В течение дня следим за лентами информагентств – могут быть важные корпоративные новости с форума "Россия зовет!", - заключает он.

