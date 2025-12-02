https://1prime.ru/20251202/rynok--865125511.html
Российский рынок акций в основные торги немного снижается
Российский рынок акций в основные торги немного снижается - 02.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги немного снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника продолжает немного снижаться в ожидании политических сигналов и с форума "Россия зовет!", следует из... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T13:12+0300
2025-12-02T13:12+0300
2025-12-02T13:15+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
рф
богдан зварич
стив уиткофф
владимир путин
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника продолжает немного снижаться в ожидании политических сигналов и с форума "Россия зовет!", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.01 мск снижается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2682,35 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Совкомбанка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%). Дорожают бумаги "Яндекса" (+0,8%), "Т-Техно" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%). "В первой половине дня, в отсутствии значимых изменений, инвесторы могут преимущественно занимать выжидательную позицию, что будет способствовать удержания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2730 пунктов. При этом во второй половине торгов возможен рост волатильности на рынке на фоне выходящих новостей", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. Стоит следить за новостями по итогам встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, поясняет Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "В любом случае мы не рассчитываем на то, что сегодня все основные вопросы будут решены... В течение дня следим за лентами информагентств – могут быть важные корпоративные новости с форума "Россия зовет!", - заключает он.
https://1prime.ru/20251201/rubl-865103067.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, сша, рф, богдан зварич, стив уиткофф, владимир путин, мосбиржа, северсталь, совкомбанк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, РФ, Богдан Зварич, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мосбиржа, Северсталь, Совкомбанк
Российский рынок акций в основные торги немного снижается
Российский рынок акций немного снижается в ожидании политических сигналов