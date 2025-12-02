Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в основные торги немного снижается - 02.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги немного снижается
Российский рынок акций в основные торги немного снижается - 02.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги немного снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника продолжает немного снижаться в ожидании политических сигналов и с форума "Россия зовет!", следует из... | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника продолжает немного снижаться в ожидании политических сигналов и с форума "Россия зовет!", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.01 мск снижается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2682,35 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Совкомбанка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%). Дорожают бумаги "Яндекса" (+0,8%), "Т-Техно" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%). "В первой половине дня, в отсутствии значимых изменений, инвесторы могут преимущественно занимать выжидательную позицию, что будет способствовать удержания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2730 пунктов. При этом во второй половине торгов возможен рост волатильности на рынке на фоне выходящих новостей", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. Стоит следить за новостями по итогам встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, поясняет Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "В любом случае мы не рассчитываем на то, что сегодня все основные вопросы будут решены... В течение дня следим за лентами информагентств – могут быть важные корпоративные новости с форума "Россия зовет!", - заключает он.
13:12 02.12.2025 (обновлено: 13:15 02.12.2025)
 
Российский рынок акций в основные торги немного снижается

Российский рынок акций немного снижается в ожидании политических сигналов

© РИА Новости . Павел Бедняков
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника продолжает немного снижаться в ожидании политических сигналов и с форума "Россия зовет!", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 13.01 мск снижается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2682,35 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Совкомбанка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%). Дорожают бумаги "Яндекса" (+0,8%), "Т-Техно" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%).
"В первой половине дня, в отсутствии значимых изменений, инвесторы могут преимущественно занимать выжидательную позицию, что будет способствовать удержания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2730 пунктов. При этом во второй половине торгов возможен рост волатильности на рынке на фоне выходящих новостей", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
Стоит следить за новостями по итогам встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, поясняет Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"В любом случае мы не рассчитываем на то, что сегодня все основные вопросы будут решены... В течение дня следим за лентами информагентств – могут быть важные корпоративные новости с форума "Россия зовет!", - заключает он.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Костин назвал причины укрепления курса рубля
Вчера, 18:35
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАРФБогдан ЗваричСтив УиткоффВладимир ПутинМосбиржаСеверстальСовкомбанк
 
 
