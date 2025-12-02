Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций незначительно снижается - 02.12.2025
Российский рынок акций незначительно снижается
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем вторника, ожидая встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижался на 0,12% до 2 683,73 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,3%, до 62,98 доллара за баррель. Позднее во вторник в столице пройдут переговоры Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине. "Российский фондовый рынок сегодня находится в боковике. Индекс Московской биржи колеблется в узком диапазоне. Инвесторы сохраняют выжидательную позицию в преддверии новостей, касающихся перспектив урегулирования украинского конфликта. Сегодня в Москве запланирована встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом. В ходе встречи предполагается обсуждение предложенного Соединенными Штатами плана по урегулированию украинского кризиса", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Российский рынок сегодня снижается - инвесторы остаются скептичны относительно результатов переговоров о мире вокруг Украины. В Москву сегодня прилетел Стив Уиткофф, что добавляет политической неопределенности и потенциального позитива, однако инвесторы ждут реальные действия, ожидания перестали играть сильную роль", - отмечает Дмитрий Лозовой ФГ "Финам". В то же время через два дня у Путина запланирован государственный визит в Индию (4-5 декабря), на котором в том числе будут обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества - это дает шанс на позитивное влияние на российский экспорт нефти, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста акции "Россетей Центр и Приволжья" (+2,02%), "Вуш Холдинга" (+1,36%), "Озона" (+1,32%), "Магнита" (+1,05%) и префы "Ленэнерго" (+0,78%). В лидерах снижения - привилегированные акции "Мечела" (-1,53%), обыкновенные акции "Новабев Групп" (-1,12%), "Соллерса" (-1%), ММК (-0,83%) и НЛМК (-0,81%). ПРОГНОЗЫ "Мы ожидаем незначительное снижение индекса Мосбиржи. Его диапазон в конце торгового дня составит 2 675- 2 680 пунктов", - делится Попова. Лозовой ожидает закрытия рынка в "красной зоне".
15:42 02.12.2025
 
Российский рынок акций незначительно снижается

Российский рынок акций слегка снижается во вторник днем

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем вторника, ожидая встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижался на 0,12% до 2 683,73 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,3%, до 62,98 доллара за баррель.
Позднее во вторник в столице пройдут переговоры Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
"Российский фондовый рынок сегодня находится в боковике. Индекс Московской биржи колеблется в узком диапазоне. Инвесторы сохраняют выжидательную позицию в преддверии новостей, касающихся перспектив урегулирования украинского конфликта. Сегодня в Москве запланирована встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом. В ходе встречи предполагается обсуждение предложенного Соединенными Штатами плана по урегулированию украинского кризиса", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
"Российский рынок сегодня снижается - инвесторы остаются скептичны относительно результатов переговоров о мире вокруг Украины. В Москву сегодня прилетел Стив Уиткофф, что добавляет политической неопределенности и потенциального позитива, однако инвесторы ждут реальные действия, ожидания перестали играть сильную роль", - отмечает Дмитрий Лозовой ФГ "Финам".
В то же время через два дня у Путина запланирован государственный визит в Индию (4-5 декабря), на котором в том числе будут обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества - это дает шанс на позитивное влияние на российский экспорт нефти, добавил он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах роста акции "Россетей Центр и Приволжья" (+2,02%), "Вуш Холдинга" (+1,36%), "Озона" (+1,32%), "Магнита" (+1,05%) и префы "Ленэнерго" (+0,78%).
В лидерах снижения - привилегированные акции "Мечела" (-1,53%), обыкновенные акции "Новабев Групп" (-1,12%), "Соллерса" (-1%), ММК (-0,83%) и НЛМК (-0,81%).
ПРОГНОЗЫ
"Мы ожидаем незначительное снижение индекса Мосбиржи. Его диапазон в конце торгового дня составит 2 675- 2 680 пунктов", - делится Попова.
Лозовой ожидает закрытия рынка в "красной зоне".
