Шохин допустил снижение ключевой ставки ЦБ в декабре

2025-12-02T15:25+0300

экономика

финансы

россия

рф

александр шохин

втб

центральные банки

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России может быть "чуть-чуть" снижена по итогам декабрьского заседания, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Ну я думаю, что снизят … чуть-чуть", - ответил он на вопрос РИА Новости о том, какой может быть ставка ЦБ по итогам декабрьского заседания в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В конце ноября Шохин говорил, что Центральный банк в декабре вряд ли снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, "дай бог - на 0,5 процентного пункта". Также глава РСПП не исключал вероятность того, что она останется на прежнем уровне. Заключительное заседание совета директоров в этому году пройдет 19 декабря. На данный момент ключевая ставка ЦБ РФ - на уровне 16,5% годовых. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.

рф

