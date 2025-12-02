https://1prime.ru/20251202/shokhin-865130579.html

Шохин назвал наиболее привлекательный курс доллара

Шохин назвал наиболее привлекательный курс доллара

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка на уровне 10-12% и курс доллара в интервале 90-95 рублей - сейчас для многих участников российской экономики были бы наиболее привлекательны, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет" ответив на вопрос РИА Новости. В принципе, (ключевая - ред.) ставка на уровне 10-12% и курс на уровне, скажем, 90-95 (рублей за доллар - ред.), был бы с точки зрения многих участников экономической жизни, акторов экономических... более привлекательным. Но есть ли инструменты у правительства и ЦБ для такой тонкой настройки, ну, это вот сегодня (на форуме - ред.) мы должны услышать", - считает Шохин. Шохин добавил, что надо использовать широкий набор инструментов, чтобы "балансировать макросюжеты". "Наверняка, сегодня президент (России Владимир Путин - ред.) скажет: "Да, переохлаждать экономику нельзя, но надо и выдерживать макроэкономическую стабильность". Установка понятная, Минфин, ЦБ, правительство, Центральный банк должны, выполняя вот этот наказ президента, использовать аккуратно, точно, выверенно весь набор инструментов", - заключил Шохин.

