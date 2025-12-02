https://1prime.ru/20251202/siluanov-865130240.html
Госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП, заявил Силуанов
Госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП, заявил Силуанов - 02.12.2025, ПРАЙМ
Госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП, заявил Силуанов
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:06+0300
2025-12-02T15:06+0300
2025-12-02T15:06+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_0:16:3586:2033_1920x0_80_0_0_e027d0852be17661e5aca2ba2263a784.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". "У нас в прогнозе нашем среднесрочном долг не должен превышать 20%-го порога от ВВП. Я считаю, что это преимущество нашей экономики", - сказал Силуанов.
https://1prime.ru/20251202/mer--865130087.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_429:0:3158:2047_1920x0_80_0_0_88af4a4155103a4d831c0ff645fe8c45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов
Госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП, заявил Силуанов
Силуанов: госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП