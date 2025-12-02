Силуанов рассказал о вложениях россиян в программу долгосрочных сбережений

https://1prime.ru/20251202/siluanov-865131058.html

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Вложения россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) составили уже более 560 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". "Уже второй год идет программа ПДС. Вот смотрите, мы собрали где-то более 560 миллиардов уже. Это неплохой результат", - сказал Силуанов. "Люди участвуют в программах, откладывают себе на какие-то длинные цели. Кто-то на пенсию, кто-то на приобретение и так далее. То есть работа запущена. И каждый год мы видим - обороты увеличиваются", - отметил он. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.

