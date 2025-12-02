https://1prime.ru/20251202/siluanov-865131219.html
Минфин готов продолжить размещение займов в юанях, заявил Силуанов
2025-12-02T15:33+0300
2025-12-02T15:33+0300
2025-12-02T15:36+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ готов продолжить размещение займов в юанях в следующем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". "Спрос есть, интерес есть, и мне кажется, что мы дальше будем готовы в следующем году, возможно, тоже продолжать такого рода инструменты заимствований". – заявил министр. Минфин РФ во вторник размещает два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях - с погашением в феврале 2029 года и в июне 2033 года. "Не то чтобы нам не хватало внутренних возможностей (для заимствований – ред.), их достаточно, но просто мы создаем некие ориентиры, условия, выходим на рынки внешних заимствований", – добавил он. "Это чисто чтобы "пощупать рынок" и создать бенчмарк для частных компаний", - пояснил Силуанов. Он напомнил, что частные компании у России уже занимают в юанях, а государственные облигации создадут для них ориентир.
