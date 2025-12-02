Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин готов продолжить размещение займов в юанях, заявил Силуанов
Минфин РФ готов продолжить размещение займов в юанях в следующем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ готов продолжить размещение займов в юанях в следующем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". "Спрос есть, интерес есть, и мне кажется, что мы дальше будем готовы в следующем году, возможно, тоже продолжать такого рода инструменты заимствований". – заявил министр. Минфин РФ во вторник размещает два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях - с погашением в феврале 2029 года и в июне 2033 года. "Не то чтобы нам не хватало внутренних возможностей (для заимствований – ред.), их достаточно, но просто мы создаем некие ориентиры, условия, выходим на рынки внешних заимствований", – добавил он. "Это чисто чтобы "пощупать рынок" и создать бенчмарк для частных компаний", - пояснил Силуанов. Он напомнил, что частные компании у России уже занимают в юанях, а государственные облигации создадут для них ориентир.
рынок, финансы, россия, рф, антон силуанов, россия зовет
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Россия зовет
15:33 02.12.2025 (обновлено: 15:36 02.12.2025)
 
Минфин готов продолжить размещение займов в юанях, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин готов продолжить размещение займов в юанях в 2026 году

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Баранов
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ готов продолжить размещение займов в юанях в следующем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".
"Спрос есть, интерес есть, и мне кажется, что мы дальше будем готовы в следующем году, возможно, тоже продолжать такого рода инструменты заимствований". – заявил министр.
Минфин РФ во вторник размещает два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях - с погашением в феврале 2029 года и в июне 2033 года.
"Не то чтобы нам не хватало внутренних возможностей (для заимствований – ред.), их достаточно, но просто мы создаем некие ориентиры, условия, выходим на рынки внешних заимствований", – добавил он.
"Это чисто чтобы "пощупать рынок" и создать бенчмарк для частных компаний", - пояснил Силуанов. Он напомнил, что частные компании у России уже занимают в юанях, а государственные облигации создадут для них ориентир.
Костин назвал причины укрепления курса рубля
Вчера, 18:35
 
