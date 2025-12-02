https://1prime.ru/20251202/siluanov-865144048.html

Силуанов рассказал о размещение ОФЗ в юанях

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства. "Результаты проведенного размещения открыли большие возможности для дальнейшего развития национального финансового рынка, продемонстрировали интерес к долговым инструментам, номинированным в валюте стратегического партнера Российской Федерации", - добавил он. Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало во вторник. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года зафиксирован в размере 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. Техническое размещение облигаций и начало их обращения на Московской бирже состоится 8 декабря. "Учитывая эталонную надежность государства как эмитента, такой инструмент может применяться в различных задачах: от управления свободной юаневой ликвидностью до сбережений в иностранной валюте", - заключил министр.

