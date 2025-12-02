Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о размещение ОФЗ в юанях - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/siluanov-865144048.html
Силуанов рассказал о размещение ОФЗ в юанях
Силуанов рассказал о размещение ОФЗ в юанях - 02.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о размещение ОФЗ в юанях
Размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T21:17+0300
2025-12-02T21:17+0300
финансы
россия
рынок
китай
рф
антон силуанов
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_0:16:3586:2033_1920x0_80_0_0_e027d0852be17661e5aca2ba2263a784.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства. "Результаты проведенного размещения открыли большие возможности для дальнейшего развития национального финансового рынка, продемонстрировали интерес к долговым инструментам, номинированным в валюте стратегического партнера Российской Федерации", - добавил он. Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало во вторник. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года зафиксирован в размере 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. Техническое размещение облигаций и начало их обращения на Московской бирже состоится 8 декабря. "Учитывая эталонную надежность государства как эмитента, такой инструмент может применяться в различных задачах: от управления свободной юаневой ликвидностью до сбережений в иностранной валюте", - заключил министр.
https://1prime.ru/20251202/lavrov-865132676.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_429:0:3158:2047_1920x0_80_0_0_88af4a4155103a4d831c0ff645fe8c45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рынок, китай, рф, антон силуанов, мировая экономика
Финансы, РОССИЯ, Рынок, КИТАЙ, РФ, Антон Силуанов, Мировая экономика
21:17 02.12.2025
 
Силуанов рассказал о размещение ОФЗ в юанях

Силуанов: размещение ОФЗ в китайской валюте будет способствовать углублению сотрудничества

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
"Результаты проведенного размещения открыли большие возможности для дальнейшего развития национального финансового рынка, продемонстрировали интерес к долговым инструментам, номинированным в валюте стратегического партнера Российской Федерации", - добавил он.
Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало во вторник. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 миллиардов юаней.
Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года зафиксирован в размере 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов.
Ставка полугодовых купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. Техническое размещение облигаций и начало их обращения на Московской бирже состоится 8 декабря.
"Учитывая эталонную надежность государства как эмитента, такой инструмент может применяться в различных задачах: от управления свободной юаневой ликвидностью до сбережений в иностранной валюте", - заключил министр.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Лавров рассказал об укреплении торгово-инвестиционного сотрудничества с КНР
15:58
 
ФинансыРОССИЯРынокКИТАЙРФАнтон СилуановМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала