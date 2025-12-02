https://1prime.ru/20251202/smi-865110586.html
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России - 02.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России
02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несколько бортов из США вылетели в сторону РФ накануне переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Так, согласно данным сервиса, самолет Bombardier Global 6000 в понедельник вечером вылетел из Майами и пересекает Атлантику.
Кроме того, ранее несколько бортов Bombardier и Gulfstream вылетели из США в сторону Атлантики.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России
Flightradar24: несколько самолетов вылетели в сторону России накануне переговоров Уиткоффа
