СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несколько бортов из США вылетели в сторону РФ накануне переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24. Так, согласно данным сервиса, самолет Bombardier Global 6000 в понедельник вечером вылетел из Майами и пересекает Атлантику. Кроме того, ранее несколько бортов Bombardier и Gulfstream вылетели из США в сторону Атлантики. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.

