СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России - 02.12.2025
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России - 02.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России
Несколько бортов из США вылетели в сторону РФ накануне переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T01:43+0300
2025-12-02T01:43+0300
общество
сша
рф
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
bombardier
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110586.jpg?1764628980
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несколько бортов из США вылетели в сторону РФ накануне переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24. Так, согласно данным сервиса, самолет Bombardier Global 6000 в понедельник вечером вылетел из Майами и пересекает Атлантику. Кроме того, ранее несколько бортов Bombardier и Gulfstream вылетели из США в сторону Атлантики. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
сша
рф
общество , сша, рф, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков, bombardier
Общество , США, РФ, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Bombardier
01:43 02.12.2025
 
СМИ: несколько бортов из США вылетели в сторону России

Flightradar24: несколько самолетов вылетели в сторону России накануне переговоров Уиткоффа

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Несколько бортов из США вылетели в сторону РФ накануне переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Так, согласно данным сервиса, самолет Bombardier Global 6000 в понедельник вечером вылетел из Майами и пересекает Атлантику.
Кроме того, ранее несколько бортов Bombardier и Gulfstream вылетели из США в сторону Атлантики.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
 
Общество США РФ Стив Уиткофф Владимир Путин Дмитрий Песков Bombardier
 
 
