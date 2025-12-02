https://1prime.ru/20251202/smi-865122787.html

СМИ: США пообещали вернуть России замороженные активы после мирного плана

2025-12-02T12:12+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. США сообщили спецпосланнику ЕС по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану летом, что, согласно их плану, Россия должна получить обратно замороженные активы после подписания любого мирного плана по Украине, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов. "Когда летом спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан посетил Вашингтон, чиновники США недвусмысленно заявили ему, что планируют вернуть активы России после подписания любого мирного плана", - говорится в сообщении издания. Позднее тема возврата России возникла после публикации в СМИ предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию на Украине. Согласно информации нескольких дипломатов, посвященный этому вопросу пункт "стал источником напряжения", а европейские чиновники разозлились из-за перспективы того, что США заберут часть активов и поделятся оставшейся частью с Россией. Позднее предлагаемый США план был сокращен, однако чиновники ЕС не знают, что включено в последнюю версию, отмечает Politico. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

