Уиткофф прибыл в Кремль - 02.12.2025
Уиткофф прибыл в Кремль
Уиткофф прибыл в Кремль - 02.12.2025, ПРАЙМ
Уиткофф прибыл в Кремль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами,... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:16+0300
2025-12-02T17:16+0300
политика
украина
сша
москва
стив уиткофф
кирилл дмитриев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыли на территорию Кремля. Кадры, на которых Уиткофф и Дмитриев проходят на территорию Кремля, опубликовали "Известия". Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника стал шестым по счету в этом году, ожидается, что на встрече с Путиным Уиткофф представит предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта. Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.
украина, сша, москва, стив уиткофф, кирилл дмитриев, владимир путин
Политика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин
17:16 02.12.2025
 
Уиткофф прибыл в Кремль

Спецпосланник президента США Уиткофф и Дмитриев прибыли в Кремль

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыли на территорию Кремля.
Кадры, на которых Уиткофф и Дмитриев проходят на территорию Кремля, опубликовали "Известия".
Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника стал шестым по счету в этом году, ожидается, что на встрече с Путиным Уиткофф представит предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Полный провал": в Киеве дерзко высказались о визите Уиткоффа в Россию
