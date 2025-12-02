Уиткофф прибыл в Кремль
Спецпосланник президента США Уиткофф и Дмитриев прибыли в Кремль
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыли на территорию Кремля.
Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника стал шестым по счету в этом году, ожидается, что на встрече с Путиным Уиткофф представит предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.