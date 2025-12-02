https://1prime.ru/20251202/smi-865136101.html

Уиткофф прибыл в Кремль

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыли на территорию Кремля. Кадры, на которых Уиткофф и Дмитриев проходят на территорию Кремля, опубликовали "Известия". Во вторник в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника стал шестым по счету в этом году, ожидается, что на встрече с Путиным Уиткофф представит предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта. Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.

