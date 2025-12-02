Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они готовятся". СМИ раскрыли, какой удар готовит США по Украине - 02.12.2025
https://1prime.ru/20251202/ssha-865137149.html
"Они готовятся". СМИ раскрыли, какой удар готовит США по Украине
"Они готовятся". СМИ раскрыли, какой удар готовит США по Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Они готовятся". СМИ раскрыли, какой удар готовит США по Украине
Соединенные Штаты могут прекратить помощь Киеву в условиях переговоров по разрешению конфликта в Украине и на фоне заявлений министра финансов США Скотта... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:28+0300
2025-12-02T17:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126452_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_fea4fd913f35fc74bc25d11d9ac7c8aa.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут прекратить помощь Киеву в условиях переговоров по разрешению конфликта в Украине и на фоне заявлений министра финансов США Скотта Бессента о неэффективности многократных санкций против России, пишет старший редактор по вопросам национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт. "Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины", — считает Вайхерт.Вайхерт указал на двойные стандарты в антироссийской стратегии, подчеркнув, что ЕС пытается ослабить российскую экономику, при этом продолжая покупать ее энергоресурсы. "Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. &lt;…&gt; Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла", — заявил Вайхерт.В России неоднократно заявляли, что страна сумеет противостоять санкционному давлению, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и до сих пор усиливает. В Москве подчеркивали, что Западу недостает смелости признать провал санкционной политики в отношении России. Кроме того, в самих западных странах также неоднократно возникали мнения о том, что санкции против России не достигают желаемого эффекта.
17:28 02.12.2025
 
"Они готовятся". СМИ раскрыли, какой удар готовит США по Украине

TNI: США могут прекратить помощь Украине

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут прекратить помощь Киеву в условиях переговоров по разрешению конфликта в Украине и на фоне заявлений министра финансов США Скотта Бессента о неэффективности многократных санкций против России, пишет старший редактор по вопросам национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.
"Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины", — считает Вайхерт.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
10:26
Вайхерт указал на двойные стандарты в антироссийской стратегии, подчеркнув, что ЕС пытается ослабить российскую экономику, при этом продолжая покупать ее энергоресурсы.
"Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. <…> Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла", — заявил Вайхерт.
В России неоднократно заявляли, что страна сумеет противостоять санкционному давлению, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и до сих пор усиливает. В Москве подчеркивали, что Западу недостает смелости признать провал санкционной политики в отношении России. Кроме того, в самих западных странах также неоднократно возникали мнения о том, что санкции против России не достигают желаемого эффекта.
