"Они готовятся". СМИ раскрыли, какой удар готовит США по Украине

"Они готовятся". СМИ раскрыли, какой удар готовит США по Украине

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут прекратить помощь Киеву в условиях переговоров по разрешению конфликта в Украине и на фоне заявлений министра финансов США Скотта Бессента о неэффективности многократных санкций против России, пишет старший редактор по вопросам национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт. "Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины", — считает Вайхерт.Вайхерт указал на двойные стандарты в антироссийской стратегии, подчеркнув, что ЕС пытается ослабить российскую экономику, при этом продолжая покупать ее энергоресурсы. "Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. <…> Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла", — заявил Вайхерт.В России неоднократно заявляли, что страна сумеет противостоять санкционному давлению, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и до сих пор усиливает. В Москве подчеркивали, что Западу недостает смелости признать провал санкционной политики в отношении России. Кроме того, в самих западных странах также неоднократно возникали мнения о том, что санкции против России не достигают желаемого эффекта.

