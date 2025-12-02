https://1prime.ru/20251202/ssha-865141494.html
Трамп рассказал о целях американских пошлин
ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. США используют пошлины как инструмент прекращения войн, это подчеркивает важность решения суда по их законности, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы ждем решения Верховного суда (в части законности пошлин - ред.), и это так важно для нашей страны, потому что нас не только снова уважают, но и мы предотвращаем войны с помощью нашей торговой политики", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
