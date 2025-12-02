Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал о целях американских пошлин
2025-12-02T20:14+0300
2025-12-02T20:14+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. США используют пошлины как инструмент прекращения войн, это подчеркивает важность решения суда по их законности, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы ждем решения Верховного суда (в части законности пошлин - ред.), и это так важно для нашей страны, потому что нас не только снова уважают, но и мы предотвращаем войны с помощью нашей торговой политики", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
Новости
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
20:14 02.12.2025
 
ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. США используют пошлины как инструмент прекращения войн, это подчеркивает важность решения суда по их законности, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы ждем решения Верховного суда (в части законности пошлин - ред.), и это так важно для нашей страны, потому что нас не только снова уважают, но и мы предотвращаем войны с помощью нашей торговой политики", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая
26 ноября, 21:28
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный суд
 
 
