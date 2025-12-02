Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп - 02.12.2025
Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп
Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп - 02.12.2025, ПРАЙМ
Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом. | 02.12.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом. "Я говорил со Скоттом (Бессентом - ред.) о том, чтобы он взял эту работу, но он не хочет", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
20:20 02.12.2025
 
Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп

Трамп : Бессент отказался возглавить ФРС

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом.
"Я говорил со Скоттом (Бессентом - ред.) о том, чтобы он взял эту работу, но он не хочет", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
Мировая экономика США Дональд Трамп Скотт Бессент
 
 
