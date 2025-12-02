Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп

https://1prime.ru/20251202/ssha-865142289.html
ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом. "Я говорил со Скоттом (Бессентом - ред.) о том, чтобы он взял эту работу, но он не хочет", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.
