https://1prime.ru/20251202/ssha-865142289.html

Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп

Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп - 02.12.2025, ПРАЙМ

Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T20:20+0300

2025-12-02T20:20+0300

2025-12-02T20:20+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_e57cc7e1d2d926346d4eaab520f54c21.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе минфина Скотту Бессенту возглавить ФРС, однако тот ответил отказом. "Я говорил со Скоттом (Бессентом - ред.) о том, чтобы он взял эту работу, но он не хочет", - сообщил Трамп в ходе заседания кабмина.

https://1prime.ru/20251202/ssha-865141494.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент