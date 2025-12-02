Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились фото со встречи Путина с Уиткоффом - 02.12.2025
https://1prime.ru/20251202/ssha-865142843.html
Появились фото со встречи Путина с Уиткоффом
Появились фото со встречи Путина с Уиткоффом - 02.12.2025, ПРАЙМ
Появились фото со встречи Путина с Уиткоффом
МОСКВА, 2 дек РИА – Новости. Опубликованы кадры встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле. 02.12.2025
2025-12-02T20:27+0300
2025-12-02T20:28+0300
россия
москва
сша
украина
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141876_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_2e32eb84a2774a99f1525342d284cf97.jpg
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник президента США Дональда Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
https://1prime.ru/20251201/panika-865100260.html
москва
сша
украина
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, москва, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп
РОССИЯ, МОСКВА, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, В мире
20:27 02.12.2025 (обновлено: 20:28 02.12.2025)
 
Появились фото со встречи Путина с Уиткоффом

Появились фото со встречи Путина с Уиткоффом в Кремле

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 2 дек РИА – Новости. Опубликованы кадры встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник президента США Дональда Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа
РОССИЯ МОСКВА США УКРАИНА Владимир Путин Стив Уиткофф Дональд Трамп
 
 
