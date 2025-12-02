https://1prime.ru/20251202/ssha-865143131.html
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России
Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T20:33+0300
2025-12-02T20:33+0300
2025-12-02T20:33+0300
россия
рф
сша
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3e0d0dce2df5e31a3f58d2fc3dc61567.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. "Рад вас видеть", - обратился Путин к Уиткоффу в начале встречи. Российский лидер во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа, Джареда Кушнера.
https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865142667.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0eec61d6ccc0ee3a089cc7405dcd599.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, в мире
РОССИЯ, РФ, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России во время встречи в Кремле