Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России - 02.12.2025
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России
Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T20:33+0300
2025-12-02T20:33+0300
россия
рф
сша
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3e0d0dce2df5e31a3f58d2fc3dc61567.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. "Рад вас видеть", - обратился Путин к Уиткоффу в начале встречи. Российский лидер во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа, Джареда Кушнера.
рф
сша
россия, рф, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, РФ, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
20:33 02.12.2025
 
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России

Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России во время встречи в Кремле

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть.
"Рад вас видеть", - обратился Путин к Уиткоффу в начале встречи.
Российский лидер во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа, Джареда Кушнера.
РОССИЯ РФ США Стив Уиткофф Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
