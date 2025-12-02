https://1prime.ru/20251202/ssha-865143131.html

Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России

Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России - 02.12.2025, ПРАЙМ

Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России

Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T20:33+0300

2025-12-02T20:33+0300

2025-12-02T20:33+0300

россия

рф

сша

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3e0d0dce2df5e31a3f58d2fc3dc61567.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. "Рад вас видеть", - обратился Путин к Уиткоффу в начале встречи. Российский лидер во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа, Джареда Кушнера.

https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865142667.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, в мире