Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года - 02.12.2025
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года - 02.12.2025, ПРАЙМ
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T20:35+0300
2025-12-02T21:07+0300
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым волом". "У нас есть там человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш президент, ваш любимый президент. Но он собирается уходить (Пауэлл - ред.). Мы, вероятно, объявим в начале следующего года о том, кто станет новым председателем ФРС", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
2025
20:35 02.12.2025 (обновлено: 21:07 02.12.2025)
 
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года

Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым волом".
"У нас есть там человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш президент, ваш любимый президент. Но он собирается уходить (Пауэлл - ред.). Мы, вероятно, объявим в начале следующего года о том, кто станет новым председателем ФРС", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
Бессент отказался возглавить ФРС, заявил Трамп
