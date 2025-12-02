https://1prime.ru/20251202/ssha-865143605.html

Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года

Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года - 02.12.2025, ПРАЙМ

Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T20:35+0300

2025-12-02T20:35+0300

2025-12-02T21:07+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым волом". "У нас есть там человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш президент, ваш любимый президент. Но он собирается уходить (Пауэлл - ред.). Мы, вероятно, объявим в начале следующего года о том, кто станет новым председателем ФРС", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.

https://1prime.ru/20251202/ssha-865142289.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл