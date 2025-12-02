https://1prime.ru/20251202/ssha-865143605.html
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года - 02.12.2025, ПРАЙМ
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T20:35+0300
2025-12-02T20:35+0300
2025-12-02T21:07+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года, назвав нынешнего руководителя Джерома Пауэлла "упрямым волом". "У нас есть там человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш президент, ваш любимый президент. Но он собирается уходить (Пауэлл - ред.). Мы, вероятно, объявим в начале следующего года о том, кто станет новым председателем ФРС", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
https://1prime.ru/20251202/ssha-865142289.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года
Трамп заявил, что объявит кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года