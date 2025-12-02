Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Благовещенске освободил гендиректора "Амурстроя" - 02.12.2025
Суд в Благовещенске освободил гендиректора "Амурстроя"
Суд в Благовещенске освободил гендиректора "Амурстроя" - 02.12.2025, ПРАЙМ
Суд в Благовещенске освободил гендиректора "Амурстроя"
Благовещенский городской суд условно-досрочно освободил гендиректора "Амурстроя" Александра Синькова, осужденного за мошенничество, с связи выплатой им штрафа в | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T04:17+0300
2025-12-02T04:17+0300
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - ПРАЙМ. Благовещенский городской суд условно-досрочно освободил гендиректора "Амурстроя" Александра Синькова, осужденного за мошенничество, с связи выплатой им штрафа в 800 тысяч рублей и покрытием ущерба свыше 90 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Амурской области. "Суд постановил освободить А.С. Синькова от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно. Синьков выплатил штраф, который ему суд присудил, 800 тысяч рублей, и он полностью закрыл ущерб нанесенный, это свыше 90 миллионов", - сообщил агентству руководитель объединенной пресс-службы судов Амурской области Александр Воронин. Он уточнил, что Синькову по решению суда запрещено покидать город без уведомления и раз в месяц ему необходимо регистрироваться. Еще один фигурант дела - исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов - также освобожден условно-досрочно, добавил Воронин. Решение суда пока не вступило в силу, на обжалование у сторон есть 15 дней. Пока Синьков будет находиться в заключении все это время, уточнили в суде. В январе благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей, хотя прокурор просил наказание для него в виде лишения свободы на шесть лет и штрафа в размере одного миллиона рублей. В мае коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Синькову и назначила четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Ельцову было назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Оба были взяты под стражу в зале суда. Судом установлено, что "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела, действуя по предварительному сговору, предоставили в УМВД документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и объемах выполненных работ. В результате обмана они похитили бюджетные средства на сумму 132 миллиона руб. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы фактически не выполнены. Возведенное сооружение признали самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства, в эксплуатацию оно не введено. Позже компания перечислила 39,6 миллиона рублей в счет возврата денежных средств по контракту.
04:17 02.12.2025
 
Суд в Благовещенске освободил гендиректора "Амурстроя"

Суд в Благовещенске условно-досрочно освободил гендиректора "Амурстроя" Синькова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - ПРАЙМ. Благовещенский городской суд условно-досрочно освободил гендиректора "Амурстроя" Александра Синькова, осужденного за мошенничество, с связи выплатой им штрафа в 800 тысяч рублей и покрытием ущерба свыше 90 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Амурской области.
"Суд постановил освободить А.С. Синькова от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно. Синьков выплатил штраф, который ему суд присудил, 800 тысяч рублей, и он полностью закрыл ущерб нанесенный, это свыше 90 миллионов", - сообщил агентству руководитель объединенной пресс-службы судов Амурской области Александр Воронин.
Он уточнил, что Синькову по решению суда запрещено покидать город без уведомления и раз в месяц ему необходимо регистрироваться. Еще один фигурант дела - исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов - также освобожден условно-досрочно, добавил Воронин.
Решение суда пока не вступило в силу, на обжалование у сторон есть 15 дней. Пока Синьков будет находиться в заключении все это время, уточнили в суде.
В январе благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей, хотя прокурор просил наказание для него в виде лишения свободы на шесть лет и штрафа в размере одного миллиона рублей. В мае коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Синькову и назначила четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Ельцову было назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Оба были взяты под стражу в зале суда.
Судом установлено, что "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела, действуя по предварительному сговору, предоставили в УМВД документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и объемах выполненных работ. В результате обмана они похитили бюджетные средства на сумму 132 миллиона руб. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы фактически не выполнены. Возведенное сооружение признали самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства, в эксплуатацию оно не введено. Позже компания перечислила 39,6 миллиона рублей в счет возврата денежных средств по контракту.
 
