В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной
В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ в рамках правового поля рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник в суде. Выступая сегодня на Совете судей, Игорь Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем. "Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251128/dolina-865012555.html
