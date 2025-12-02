https://1prime.ru/20251202/sud-865139866.html

В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ в рамках правового поля рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник в суде. Выступая сегодня на Совете судей, Игорь Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем. "Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон", - сказал собеседник агентства.

