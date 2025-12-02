Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной - 02.12.2025
В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной
2025-12-02T18:46+0300
2025-12-02T18:46+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ в рамках правового поля рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник в суде. Выступая сегодня на Совете судей, Игорь Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем. "Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон", - сказал собеседник агентства.
18:46 02.12.2025
 
В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной

В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ в рамках правового поля рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник в суде.
Выступая сегодня на Совете судей, Игорь Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем.
"Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон", - сказал собеседник агентства.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
В ГД рассказали о всплеске возврата проданных квартир после дела Долиной
28 ноября, 07:08
 
