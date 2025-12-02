Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился на 8,3% - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/tovarooborot-865110265.html
Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился на 8,3%
Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился на 8,3% - 02.12.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился на 8,3%
Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда до 30,9 миллиарда евро, заявили... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T01:27+0300
2025-12-02T01:27+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
запад
украина
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110265.jpg?1764628070
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда до 30,9 миллиарда евро, заявили газете "Известия" в постоянном представительстве России при Евросоюзе. "Согласно последним данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), динамика торговли Россия - ЕС в первом полугодии 2025-го была отрицательной. Еэсовско-российский товарооборот за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда евро до 30,9 миллиарда евро", - сообщили газете в российском представительстве. Отмечается, что санкции Евросоюза не смогли подавить российскую экономику и изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. При этом они свели на нет практически все торговые связи стран региона с РФ. Брюссель не только приостановил двусторонний политический диалог и секторальное взаимодействие, но и продолжает предпринимать шаги к полному разрушению основы отношений, которая формировалась десятилетиями, констатировали в постпредстве России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, запад, украина, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕС
01:27 02.12.2025
 
Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился на 8,3%

"Известия": товарооборот России и ЕС за полгода сократился на 8,3%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда до 30,9 миллиарда евро, заявили газете "Известия" в постоянном представительстве России при Евросоюзе.
"Согласно последним данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), динамика торговли Россия - ЕС в первом полугодии 2025-го была отрицательной. Еэсовско-российский товарооборот за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда евро до 30,9 миллиарда евро", - сообщили газете в российском представительстве.
Отмечается, что санкции Евросоюза не смогли подавить российскую экономику и изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. При этом они свели на нет практически все торговые связи стран региона с РФ. Брюссель не только приостановил двусторонний политический диалог и секторальное взаимодействие, но и продолжает предпринимать шаги к полному разрушению основы отношений, которая формировалась десятилетиями, констатировали в постпредстве России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФЗАПАДУКРАИНАВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала