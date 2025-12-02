https://1prime.ru/20251202/tovarooborot-865110265.html

Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился на 8,3%

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России и ЕС за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда до 30,9 миллиарда евро, заявили газете "Известия" в постоянном представительстве России при Евросоюзе. "Согласно последним данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), динамика торговли Россия - ЕС в первом полугодии 2025-го была отрицательной. Еэсовско-российский товарооборот за шесть месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,3%, с 33,7 миллиарда евро до 30,9 миллиарда евро", - сообщили газете в российском представительстве. Отмечается, что санкции Евросоюза не смогли подавить российскую экономику и изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. При этом они свели на нет практически все торговые связи стран региона с РФ. Брюссель не только приостановил двусторонний политический диалог и секторальное взаимодействие, но и продолжает предпринимать шаги к полному разрушению основы отношений, которая формировалась десятилетиями, констатировали в постпредстве России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

