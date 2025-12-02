https://1prime.ru/20251202/tramp-865112476.html
Трамп вновь призвал республиканцев отменить тактику филибастера
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства. Ранее Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".
"Американский народ не хочет тупика, он хочет, чтобы его лидеры делали дело: прекратили филибастер и получили самые успешные четыре года в истории нашей страны, даже без намека на шатдаун нашей великой нации 30 января!" - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Вместе с тем в 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
