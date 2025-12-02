Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп вновь призвал республиканцев отменить тактику филибастера - 02.12.2025, ПРАЙМ
Трамп вновь призвал республиканцев отменить тактику филибастера
Трамп вновь призвал республиканцев отменить тактику филибастера - 02.12.2025, ПРАЙМ
Трамп вновь призвал республиканцев отменить тактику филибастера
Президент США Дональд Трамп снова призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T03:49+0300
2025-12-02T03:49+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
конгресс сша
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства. "Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства. Ранее Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией". "Американский народ не хочет тупика, он хочет, чтобы его лидеры делали дело: прекратили филибастер и получили самые успешные четыре года в истории нашей страны, даже без намека на шатдаун нашей великой нации 30 января!" - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social. Вместе с тем в 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
сша
ПРАЙМ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
мировая экономика, сша, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Конгресс США
03:49 02.12.2025
 
Трамп вновь призвал республиканцев отменить тактику филибастера

Трамп вновь призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова призвал республиканцев отменить тактику филибастера в конгрессе, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства. Ранее Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".
"Американский народ не хочет тупика, он хочет, чтобы его лидеры делали дело: прекратили филибастер и получили самые успешные четыре года в истории нашей страны, даже без намека на шатдаун нашей великой нации 30 января!" - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Вместе с тем в 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампКонгресс США
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
