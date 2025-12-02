https://1prime.ru/20251202/tramp-865112559.html

СМИ: Трамп давал Мадуро время до пятницы, чтобы покинуть Венесуэлу

02.12.2025

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

николас мадуро

оон

Добавлены подробности (абзацы 4-5). ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время до пятницы, 28 ноября, чтобы покинуть свою страну, и по истечении этого срока заявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября, отмечает агентство. "Трамп отклонил большинство его (Мадуро - ред.) запросов во время разговора, который длился менее 15 минут, но сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи. Срок действия этого безопасного выхода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы", - утверждает агентство. Как утверждают источники агентства, во время разговора с Трампом Мадуро среди условий упомянул полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников. Венесуэльский лидер также якобы предложил, чтобы вице-президент Делси Родригес возглавила временное правительство до проведения новых выборов. Агентство, упоминая, что Трамп отклонил большинство запросов Мадуро, не уточняет, о каких именно шла речь. Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.

