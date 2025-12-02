Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продлил регуляторные послабления для банков по кредитам военнослужащим - 02.12.2025
ЦБ продлил регуляторные послабления для банков по кредитам военнослужащим
ЦБ продлил регуляторные послабления для банков по кредитам военнослужащим
2025-12-02T10:53+0300
2025-12-02T10:53+0300
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить регуляторные послабления для банков по кредитам военнослужащим, членам их семей и бизнесу, учредителями которого они являются, следует из сообщения регулятора. "Меры, которые планируется встроить в регулирование, а до этого продлить, в том числе с модификацией: неухудшение оценки финансового положения, качества обслуживания долга, категории качества обеспечения и ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера при оценке рисков заемщиков-военнослужащих и членов их семей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), учредителями которых являются военнослужащие", - говорится в сообщении регулятора. В настоящее время похожее послабление действует до конца 2025 года. Оно было принято в целях снижения регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержания доступности кредитования военнослужащих.
10:53 02.12.2025
 
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить регуляторные послабления для банков по кредитам военнослужащим, членам их семей и бизнесу, учредителями которого они являются, следует из сообщения регулятора.
"Меры, которые планируется встроить в регулирование, а до этого продлить, в том числе с модификацией: неухудшение оценки финансового положения, качества обслуживания долга, категории качества обеспечения и ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера при оценке рисков заемщиков-военнослужащих и членов их семей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), учредителями которых являются военнослужащие", - говорится в сообщении регулятора.
В настоящее время похожее послабление действует до конца 2025 года. Оно было принято в целях снижения регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержания доступности кредитования военнослужащих.
