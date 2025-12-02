https://1prime.ru/20251202/tsb--865124460.html
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга - 02.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга
Банк России продлит до конца 2026 года меру поддержки банков, расширяющую их потенциал по привлечению субординированного долга, говорится в сообщении... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T12:03+0300
2025-12-02T12:03+0300
2025-12-02T12:03+0300
банк россии
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлит до конца 2026 года меру поддержки банков, расширяющую их потенциал по привлечению субординированного долга, говорится в сообщении регулятора. Речь идет о праве кредитных организаций временно размещать рублевые субординированные инструменты срочностью до семи лет с плавающей ставкой, предельная доходность которых находится на уровне ключевой ставки плюс 5 процентных пунктов. "Это решение расширяет потенциал банков по привлечению субординированного долга", - отмечают в ЦБ. Кроме того, ЦБ РФ продлит на 2026 год возможность досрочно (до истечения пяти лет) прекратить обязательства банк по субординированным инструментам в связи с передачей таких пассивов специальному юридическому лицу.
https://1prime.ru/20251202/vtb--865116325.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф
Банк России, Финансы, Банки, РФ
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга
ЦБ продлит на 2026 год поддержку банков по привлечению субординированного долга