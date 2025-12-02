Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251202/tsb--865124460.html
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга - 02.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга
Банк России продлит до конца 2026 года меру поддержки банков, расширяющую их потенциал по привлечению субординированного долга, говорится в сообщении... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T12:03+0300
2025-12-02T12:03+0300
банк россии
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлит до конца 2026 года меру поддержки банков, расширяющую их потенциал по привлечению субординированного долга, говорится в сообщении регулятора. Речь идет о праве кредитных организаций временно размещать рублевые субординированные инструменты срочностью до семи лет с плавающей ставкой, предельная доходность которых находится на уровне ключевой ставки плюс 5 процентных пунктов. "Это решение расширяет потенциал банков по привлечению субординированного долга", - отмечают в ЦБ. Кроме того, ЦБ РФ продлит на 2026 год возможность досрочно (до истечения пяти лет) прекратить обязательства банк по субординированным инструментам в связи с передачей таких пассивов специальному юридическому лицу.
https://1prime.ru/20251202/vtb--865116325.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф
Банк России, Финансы, Банки, РФ
12:03 02.12.2025
 
ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга

ЦБ продлит на 2026 год поддержку банков по привлечению субординированного долга

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлит до конца 2026 года меру поддержки банков, расширяющую их потенциал по привлечению субординированного долга, говорится в сообщении регулятора.
Речь идет о праве кредитных организаций временно размещать рублевые субординированные инструменты срочностью до семи лет с плавающей ставкой, предельная доходность которых находится на уровне ключевой ставки плюс 5 процентных пунктов.
"Это решение расширяет потенциал банков по привлечению субординированного долга", - отмечают в ЦБ.
Кроме того, ЦБ РФ продлит на 2026 год возможность досрочно (до истечения пяти лет) прекратить обязательства банк по субординированным инструментам в связи с передачей таких пассивов специальному юридическому лицу.
Логотип ВТБ.
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка
08:17
 
Банк РоссииФинансыБанкиРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала