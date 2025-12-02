https://1prime.ru/20251202/tsb--865124460.html

ЦБ продлит меры поддержки банков по привлечению субординированного долга

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлит до конца 2026 года меру поддержки банков, расширяющую их потенциал по привлечению субординированного долга, говорится в сообщении регулятора. Речь идет о праве кредитных организаций временно размещать рублевые субординированные инструменты срочностью до семи лет с плавающей ставкой, предельная доходность которых находится на уровне ключевой ставки плюс 5 процентных пунктов. "Это решение расширяет потенциал банков по привлечению субординированного долга", - отмечают в ЦБ. Кроме того, ЦБ РФ продлит на 2026 год возможность досрочно (до истечения пяти лет) прекратить обязательства банк по субординированным инструментам в связи с передачей таких пассивов специальному юридическому лицу.

