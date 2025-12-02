Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию - 02.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T10:26+0300
2025-12-02T10:39+0300
экономика
рф
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор."Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию", - отметил регулятор.Уточняется, что к такой информации относятся в том числе данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации кредитных организаций, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования.
рф
Новости
ru-RU
рф
Экономика, РФ
10:26 02.12.2025 (обновлено: 10:39 02.12.2025)
 
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкционному риску данные

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор.
"Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию", - отметил регулятор.
Уточняется, что к такой информации относятся в том числе данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации кредитных организаций, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования.
ЭкономикаРФ
 
 
