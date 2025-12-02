https://1prime.ru/20251202/tsb-865121641.html

ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию - 02.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T10:26+0300

2025-12-02T10:26+0300

2025-12-02T10:39+0300

экономика

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор."Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию", - отметил регулятор.Уточняется, что к такой информации относятся в том числе данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации кредитных организаций, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования.

https://1prime.ru/20251201/kursy-865102557.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф