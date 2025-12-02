https://1prime.ru/20251202/tsb-865121641.html
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
экономика
рф
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор."Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию", - отметил регулятор.Уточняется, что к такой информации относятся в том числе данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации кредитных организаций, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования.
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
Банк России продлил до конца 2026 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, сообщил регулятор
"Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию", - отметил регулятор.
Уточняется, что к такой информации относятся в том числе данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации кредитных организаций, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения и преобразования.
