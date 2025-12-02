https://1prime.ru/20251202/tsb-865121876.html

ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил до конца 2026 года возможность банков пользоваться регуляторными послаблениями при кредитовании бизнеса в новых регионах, сообщает регулятор."Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно:.. Возможность для кредитных организаций при кредитовании бизнеса в новых субъектах Российской Федерации при надлежащем контроле за рисками не учитывать отдельные регуляторные требования и создавать резерв в размере не менее 1% по определенным ссудам и условным обязательствам кредитного характера (УОКХ), а при наличии надежного обеспечения снизить его до 0%", - говорится в сообщении.Мера повысит доступность кредитования в новых субъектах РФ, поясняет ЦБ.

