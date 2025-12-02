Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах - 02.12.2025
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах - 02.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах
ЦБ РФ продлил до конца 2026 года возможность банков пользоваться регуляторными послаблениями при кредитовании бизнеса в новых регионах, сообщает регулятор. | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил до конца 2026 года возможность банков пользоваться регуляторными послаблениями при кредитовании бизнеса в новых регионах, сообщает регулятор."Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно:.. Возможность для кредитных организаций при кредитовании бизнеса в новых субъектах Российской Федерации при надлежащем контроле за рисками не учитывать отдельные регуляторные требования и создавать резерв в размере не менее 1% по определенным ссудам и условным обязательствам кредитного характера (УОКХ), а при наличии надежного обеспечения снизить его до 0%", - говорится в сообщении.Мера повысит доступность кредитования в новых субъектах РФ, поясняет ЦБ.
https://1prime.ru/20251202/tsb-865121641.html
банки
Экономика, Банки
10:28 02.12.2025 (обновлено: 10:38 02.12.2025)
 
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах

ЦБ продлил послабления для банков при кредитовании бизнеса в новых регионах

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил до конца 2026 года возможность банков пользоваться регуляторными послаблениями при кредитовании бизнеса в новых регионах, сообщает регулятор.
"Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно:.. Возможность для кредитных организаций при кредитовании бизнеса в новых субъектах Российской Федерации при надлежащем контроле за рисками не учитывать отдельные регуляторные требования и создавать резерв в размере не менее 1% по определенным ссудам и условным обязательствам кредитного характера (УОКХ), а при наличии надежного обеспечения снизить его до 0%", - говорится в сообщении.
Мера повысит доступность кредитования в новых субъектах РФ, поясняет ЦБ.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Экономика, Банки
 
 
