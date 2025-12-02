https://1prime.ru/20251202/tsb-865121876.html
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах - 02.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах
ЦБ РФ продлил до конца 2026 года возможность банков пользоваться регуляторными послаблениями при кредитовании бизнеса в новых регионах, сообщает регулятор. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T10:28+0300
2025-12-02T10:28+0300
2025-12-02T10:38+0300
экономика
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил до конца 2026 года возможность банков пользоваться регуляторными послаблениями при кредитовании бизнеса в новых регионах, сообщает регулятор."Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией, до 31.12.2026 включительно:.. Возможность для кредитных организаций при кредитовании бизнеса в новых субъектах Российской Федерации при надлежащем контроле за рисками не учитывать отдельные регуляторные требования и создавать резерв в размере не менее 1% по определенным ссудам и условным обязательствам кредитного характера (УОКХ), а при наличии надежного обеспечения снизить его до 0%", - говорится в сообщении.Мера повысит доступность кредитования в новых субъектах РФ, поясняет ЦБ.
https://1prime.ru/20251202/tsb-865121641.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки
ЦБ продлил послабления при кредитовании бизнеса в новых регионах
ЦБ продлил послабления для банков при кредитовании бизнеса в новых регионах