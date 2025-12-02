https://1prime.ru/20251202/tsb-865122970.html

ЦБ рассказал о мерах поддержки банков в 2026 году

2025-12-02T11:06+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ анонсировал ряд мер поддержки банков в 2026 году, среди них применение пониженного риск-веса к проектам технологического суверенитета и дифференциация поручительств и независимых гарантий региональных гарантийных организаций. Об этом говорится на сайте регулятора в материале "Меры поддержки банков в 2026 году: временное продление и интеграция в регулирование". "Меры, которые планируется встроить в регулирование, а до этого продлить, в том числе с модификацией:.. применение пониженного риск-веса (вплоть до 20%) к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, реализуемым через механизм концессии, если между ее участниками есть прямое соглашение, по которому риски банка-кредитора принимает на себя государство (концедент)", - говорится в материале. Также сохраняется подход, при котором в случае проектного финансирования для оценки качества проекта достаточно его высокой кредитоспособности, наличие рейтингов не требуется, поясняет ЦБ. Более того, планируется встроить в банковское регулирование применение перечня офшорных зон, утвержденного советом директоров Банка России для оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций. Кроме того, в дальнейшем планируется закрепить перечень таких юрисдикций в нормативном акте ЦБ для установления корреспондентских отношений с иностранными банками, а также для определения порядка формирования резервов на возможные потери. При этом компетенцию Банка России устанавливать такой перечень нормативным актом предполагается закрепить законодательно. Также планируется внедрить включение ссуд МСП до 100 миллионов рублей в портфель однородных ссуд при среднем финансовом положении заемщика, а также оцениваемых на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности. Это позволит поддержать доступность кредитования для заемщиков-МСП и упростит сопровождение оценки таких ссуд, поясняет регулятор. "Меры, которые планируется встроить в регулирование, а до этого продлить, в том числе с модификацией:.. дифференциация поручительств и независимых гарантий региональных гарантийных организаций по категориям качества обеспечения, которое учитывается для минимизации размера резервов, в соответствии с требованиями, предусмотренными приказом Минэкономразвития России № 7638. Это позволит поддержать доступность кредитования для заемщиков-МСП", - также сообщает ЦБ.

