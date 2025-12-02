https://1prime.ru/20251202/tsb-865123358.html

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 3 по 9 декабря

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 3 по 9 декабря - 02.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 3 по 9 декабря

Банк России ожидает, что правительство за период с 3 по 9 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 57 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T11:26+0300

2025-12-02T11:26+0300

2025-12-02T11:26+0300

банк россии

финансы

банки

россия

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860834986_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05de0324e62f0204d0ba5cfbfd526324.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 3 по 9 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 57 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 26 ноября по 2 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банкам на 15 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 510 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 103 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,6 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,27 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20251202/tsb-865122970.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, банк россии