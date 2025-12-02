ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 3 по 9 декабря

https://1prime.ru/20251202/tsb-865123358.html
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 3 по 9 декабря абсорбирует ликвидность банковского сектора на 57 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 26 ноября по 2 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банкам на 15 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 510 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 103 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,6 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,27 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
