Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 декабря

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,30 копейки - до 10,9251 рубля, доллара - на 23,96 копейки, до 77,4631 рубля, евро - на 49,24 копейки, до 89,8514 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

