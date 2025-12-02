https://1prime.ru/20251202/tsifrovoy-864788334.html

Цифровой рубль и Россия: вот что нас всех ждет

Цифровой рубль и Россия: вот что нас всех ждет - 02.12.2025, ПРАЙМ

Цифровой рубль и Россия: вот что нас всех ждет

Цифровой юань в Китае уже обращается на внутреннем рынке. Банк России планирует начать массовое тестирование новой формы национальной валюты среди населения в...

МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Цифровой юань в Китае уже обращается на внутреннем рынке. Банк России планирует начать массовое тестирование новой формы национальной валюты среди населения в ближайшее время. Как это будет и каковы последствия для каждого из нас?Россия, Индия, Китай: на стартеДля населения расчёты и хранение денег в цифровых рублях в самом ЦБ РФ было бы удобнее и намного надёжнее, чем хранить деньги на банковской карте, но важно, чтобы к массовому внедрению цифрового рубля была бы готова инфраструктура розничной торговли.Если говорит о внешней торговле, то для обеих стран необходимо обкатать систему трансграничных расчётов в государственных цифровых валютах. Пока таких структур, кроме нескольких экспериментальных проектов, в мире не было. Но возможно, что Россия и Китай создадут прецедент не только в БРИКС, но и во всем мире. Успешный запуск расчётов в государственных цифровых валютах между двумя странами нивелируют проблемы в финансовой сфере между Россией и Китаем. Кроме того, это будет означать, что Китаю и России для внешнеэкономических расчетов не нужны будут ни доллар, ни евро, ни Swift.От санкций эта система будет защищена, так как она наверняка будет действовать без учёта коммерческих банков, эти расчёты будут проводиться напрямую между экспортерами и импортерами, у каждого из которых будет открыт цифровой "кошелек" в своём центральном банке.В дальнейшем такие расчёты можно будет осуществлять между всеми странами БРИКС. Как минимум Индия уже выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией в этой сфере.Плюсы и минусы для Банка России, ФНС и государстваБанк России получает больше возможностей следить за движением денег, что делает экономику прозрачнее и позволяет сократить расходы на печать и обслуживание наличных. Главный минус — это высокие затраты на создание и защиту новой цифровой платформы, а также повышенные риски кибератак.Для ФНС главный плюс — упрощение контроля за доходами бизнеса и граждан, что может помочь сократить теневую экономику и увеличить налоговые поступления, хотя точные цифры вроде роста на 1–1,5 трлн рублей в год носят прогнозный характер и не подтверждены официально. Минусы для ФНС — необходимость дорабатывать свою IT-систему и возможное сопротивление со стороны части предпринимателей.Для государства в целом плюсы — более точные и быстрые выплаты пенсий и пособий, а также борьба с неформальной экономикой. Минусы — сложности с внедрением новой системы и вопросы, связанные с защитой персональных данных граждан.Обоснованы ли страхи граждан?Для граждан плюсы — это возможность делать переводы без комиссий и задержек, получать социальные выплаты быстрее и надёжнее, а также хранить деньги в кошельке, привязанном напрямую к Центробанку, что исключает риск потери средств при банкротстве банка. С 1 октября 2025 года часть пенсий и пособий начнут выплачивать в цифровых рублях, но только по желанию получателя.Минусы — отсутствие кэшбэка, бонусов и процентов на остаток, а также зависимость от технологий: при отсутствии интернета или разрядившемся телефоне пока не получится платить, так как офлайн-платежи перенесли на более поздний срок.Основные страхи граждан — это возможность полного контроля за всеми тратами, риск "заморозки" средств по решению властей и потеря конфиденциальности. При этом использование цифрового рубля остаётся полностью добровольным, что снижает базовые риски.Плюсы и минусы для предпринимателей и торговлиДля бизнеса плюсы — значительное снижение комиссий за приём платежей, ускорение расчётов с контрагентами и упрощение налоговой отчётности благодаря большей прозрачности операций.С 1 июля 2025 года компании уже обязаны предоставлять данные по операциям в цифровых рублях, а с 1 сентября 2026 года обязанность принимать цифровой рубль появится у компаний с годовой выручкой свыше 120 млн рублей, а ранее — у тех, чей оборот превышает 30 млн рублей.Минусы — необходимость вкладываться в обновление кассового оборудования, обучение персонала и временные сложности с международными расчётами, так как цифровой рубль пока не признан за рубежом.Подружатся ли банки с цифровым рублем?Для банков плюсы ограничены: они сохраняют роль посредников при работе с цифровыми рублями и могут предлагать дополнительные сервисы. Однако минусы серьёзнее — возможен отток средств клиентов с текущих счетов в цифровые кошельки, что снизит объёмы депозитов и доходы от эквайринга. Банкам также придётся тратиться на интеграцию с новой платформой и усиление кибербезопасности.Главные угрозы — массовый переток ликвидности, сокращение прибыли в розничном сегменте и усиление давления на небольшие и региональные банки, которые зависят от средств физических лиц. В целом роль банков в платежной системе может ослабнуть, особенно в самых конкурентных направлениях.Триллионы цифровых рублейВ первые один-два года после запуска до 2–6 триллионов рублей могут постепенно перейти из обычных безналичных счетов в цифровые рубли. Этот процесс будет растянут во времени и зависит от того, насколько активно государство будет использовать цифровой рубль для выплат, насколько бизнес будет его принимать, и насколько граждане захотят им пользоваться. Полного и резкого оттока средств не предвидится благодаря постепенному внедрению и добровольному характеру использования.Какие банки пострадают и возможна ли смена бизнес-моделей?Сильнее всего пострадают небольшие региональные банки и онлайн-банки, которые в основном зарабатывают на комиссиях с эквайринга и на разнице процентов по депозитам и кредитам. У них меньше ресурсов для адаптации и меньше возможностей предложить клиентам альтернативные продукты. Крупнейшие банки, такие как Сбербанк или Альфа-Банк, смогут легче перестроиться, так как у них есть развитые экосистемы и возможности для продажи страховых, инвестиционных и других услуг. В ответ на изменения многие банки, скорее всего, начнут активнее развивать некредитные направления — страхование, инвестиции, консультации — и могут объединяться, чтобы выжить в новых условиях.Как проект изменит конкуренцию на рынке?Банк России, запуская цифровой рубль, одновременно выступает и как регулятор, и как оператор новой платформы, что создаёт напряжённость в отношениях с коммерческими банками. Хотя ЦБ заявляет о равных условиях доступа для всех, на практике проект усилит позиции крупных госбанков, которые быстрее адаптируются к изменениям. Мелкие банки могут не выдержать технологической и финансовой нагрузки, что приведёт к их уходу с рынка. В итоге рынок станет более консолидированным, менее разнообразным, но более цифровым, а конкуренция сместится с простых платёжных услуг на комплексные финансовые продукты и экосистемы.Автор - Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга

