Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили в Турции

СТАМБУЛ, 2 дек - ПРАЙМ. Турецкое управление мореходства утверждает, что российский танкер с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. "Груженый растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции. На данный момент просьбы о помощи не поступало", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Состояние 13 членов экипажа нормальное, судно самостоятельно движется к порту Синоп. Ведомство не уточнило характер атаки. Танкер длиной в 140 метров ходит под флагом РФ.

