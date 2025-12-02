Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили в Турции - 02.12.2025
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили в Турции
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили в Турции
Турецкое управление мореходства утверждает, что российский танкер с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T10:17+0300
2025-12-02T10:17+0300
происшествия
россия
черное море
грузия
турция
СТАМБУЛ, 2 дек - ПРАЙМ. Турецкое управление мореходства утверждает, что российский танкер с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. "Груженый растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции. На данный момент просьбы о помощи не поступало", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Состояние 13 членов экипажа нормальное, судно самостоятельно движется к порту Синоп. Ведомство не уточнило характер атаки. Танкер длиной в 140 метров ходит под флагом РФ.
черное море
грузия
турция
россия, черное море, грузия, турция
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ
10:17 02.12.2025
 
Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили в Турции

Турция заявила, что российский танкер с маслом подвергся атаке в Черном море

СТАМБУЛ, 2 дек - ПРАЙМ. Турецкое управление мореходства утверждает, что российский танкер с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась.
"Груженый растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции. На данный момент просьбы о помощи не поступало", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Состояние 13 членов экипажа нормальное, судно самостоятельно движется к порту Синоп. Ведомство не уточнило характер атаки.
Танкер длиной в 140 метров ходит под флагом РФ.
ПроисшествияРОССИЯЧерное мореГРУЗИЯТУРЦИЯ
 
 
