В Анкаре назвали атаки на суда в Черном море недопустимыми - 02.12.2025
В Анкаре назвали атаки на суда в Черном море недопустимыми
2025-12-02T22:18+0300
2025-12-02T22:18+0300
В Анкаре назвали атаки на суда в Черном море недопустимыми

АНКАРА, 2 дек – ПРАЙМ. Турция считает приоритетом безопасное судоходство в Черном море, считает атаки на суда недопустимыми, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
"В нашей исключительной зоне были атакованы корабли. Это абсолютно недопустимо. Безопасность всего судоходства в Черном море была поставлена под угрозу. Это негативная ситуация, которая затронет все страны", - сказал Челик в интервью телеканалу Habertürk.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооружённой эскалации, заявила 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Эрдоган заявил о важности возобновления переговоров по Украине в Турции
