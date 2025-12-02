https://1prime.ru/20251202/uchenye-865113113.html

Российские ученые создали первый в России датасет с поддельными документами

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские ученые научат ИИ распознавать атаки мошенников с поддельными документами - для этого они объединили 8 тысяч изображений с поддельными удостоверениями личности РФ, СНГ и других стран в датасет, рассказали РИА Новости в Smart Engines. "Исследователи российской ИИ-компании Smart Engines представили первый в России масштабный датасет с поддельными документами – MIDV-DM. Он включает 8 тысяч изображений с удостоверениями личности РФ, СНГ и других стран. Вошедшие в набор образцы были изготовлены с помощью наиболее распространенных у мошенников методов подделки. Датасет позволит разработчикам со всеми мира обучать, тестировать и совершенствовать антифрод-системы на базе ИИ", - сказали в компании. В основу датасета легли образцы внутреннего паспорта РФ, национальные паспорта и ID-карты Азербайджана, Латвии, Эстонии, Финляндии и других государств. Также разработчики использовали такие манипуляции с документами, как вставка текстовых полей или фото из "донорского" документа, "маскирование" отдельных полей документа, склеивание разных фрагментов в один образ, вставка посторонних объектов – эмблем, голограмм и др. Такой набор данных, отметили в компании, позволит повысить точность антифрод-решений, что актуально на фоне участившихся случаев мошенничества с поддельными документами. Согласно данным ежегодного исследования специалистов Smart Engines и юридической фирмы Intellect, количество уголовных дел по фальсификации, изготовлению и обороту подделок (ст. 327 УК РФ) увеличилось на 34% и составило 3,9 тысячи в 2024 году. "В датасет вошли подделки с изменением подписи, фотографии держателя и отдельных полей документа – то есть полный спектр типичных атак, с которыми на практике сталкиваются банки, МФО и госструктуры. Это позволит ИИ-системам учиться с повышенной точностью видеть не только замененные ФИО, но и сложные структурные несоответствия в документе", – прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. В дальнейшем компания планирует развивать собственную антифрод-систему "Шерлок 2о", которая способна одновременно работать с изображениями документов из оптического ультрафиолетового и инфракрасного спектров, текстовыми полями, данными NFC-чипа, штрих-кодами, метаданными и сигнатурами.

