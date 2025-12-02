СПРАВКА - Российско-американские переговоры по мирному урегулированию на Украине

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865111875.html

Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Ниже приводится справочная информация о российско-американских переговорах по мирному урегулированию на Украине. Будучи президентом США, Джо Байден отказывался проводить переговоры с Россией. Американский лидер заявлял, что переговоры будут возможны в том случае, если президент России Владимир Путин "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. Дональд Трамп придерживался позиции о необходимости переговоров с Россией и считал, что если бы он был президентом в 2022 году, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы вовсе. Он также заявлял, что в случае переизбрания урегулировать конфликт на Украине "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток. Однако позднее, уже будучи президентом США, Дональд Трамп заявил, что его прежнее обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом. По словам Дональда Трампа, ситуация на Украине оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал. 12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе. В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования. 15 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого был обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины. Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога и договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне. 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня, встреча продлилась около 4,5 часа. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. 13 марта Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи в Кремле заявили, что российский президент выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа. 18 марта Путин и Трамп продолжили общение по ситуации вокруг Украины. Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности. В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия Россия обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. С российской стороны были отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. В связи с обращением Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права. В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Путин и Трамп также условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности судоходства в Черном море. 24 марта в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры по Украине. С российской стороны в них приняли участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По итогам встречи, которая длилась более 12 часов, Россия и США договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине и условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений; после снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия; отмены санкций против Россельхозбанка; снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием; отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия. 2-3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по поручению президента России Владимира Путина провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа. В ходе встреч обсуждались вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. В ходе визита состоялась встреча Дмитриева с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили урегулирование на Украине. Дмитриев также встретился в США с несколькими республиканскими сенаторами. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования президента России Владимира Путина о прекращении огня. 11 апреля Россию с визитом посетил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. 25 апреля в Кремле прошли очередные переговоры Путина и Уиткоффа. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Юрий Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины. Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Очередная встреча президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа состоялась 6 августа. Беседа длилась более трех часов. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. 10 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине. Встреча продлилась около часа. По ее итогам Рубио заявил, что американская сторона рассчитывает в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине. Рубио отметил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности. 15 августа на Аляске (США) состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске. Он также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. Двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине, добавил президент РФ. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться. 24-26 октября спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев совершил визит в США. Список встреч Дмитриева не разглашался, однако портал Axios называл одним из его собеседников спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщая об их контакте в Майами. В интервью американским СМИ Дмитриев подтвердил готовность РФ к скорейшему дипломатическому решению украинского конфликта и высоко оценил миротворческие усилия президента Трампа, несмотря на ужесточение его курса. 26 ноября в Абу-Даби состоялась встреча представителей российских спецслужб с новым спецпредставителем США по Украине, министром армии США Дэниелом Дрисколлом. По словам президента России Владимира Путина, спецпредставитель США по Украине пришел на встречу представителей спецслужб РФ и Украины. Вопросы украинского урегулирования также обсуждались в ходе телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая, 4 и 14 июня, 3 июля, 19 августа и 16 октября.

