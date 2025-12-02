https://1prime.ru/20251202/ukraina-865113713.html

Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, пишут СМИ

Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times.

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times. Агентство Блумберг ранее передавало, что правительство Украины возобновило переговоры с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации долга после их недавнего прекращения. "Украина начала реструктуризацию долгов, увязанных с (экономическими - ред.) темпами роста, на сумму 2,6 миллиарда долларов, которые считаются ключевыми для финансирования военных действий и которые грозили забрать миллиарды долларов из послевоенных финансов Киева", - говорится в материале газеты. По данным издания, министерство финансов Украины в понедельник представило предложение инвесторам обменять ВВП-варранты на новые облигации до конца года в обмен на денежный бонус в размере до 180 миллионов долларов США и постепенно растущие процентные платежи после нескольких месяцев переговоров. Газета пишет, что шаг подчеркивает, что Украина пытается подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также необходимость сдерживания роста долга в случае, если военный конфликт затянется. "Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных государственных услуг", - приводит издание слова министра финансов Украины Сергея Марченко. Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.

2025

