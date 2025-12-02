Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве заявили, что ВСУ не хотят продолжать войну - 02.12.2025
В Киеве заявили, что ВСУ не хотят продолжать войну
В Киеве заявили, что ВСУ не хотят продолжать войну - 02.12.2025, ПРАЙМ
В Киеве заявили, что ВСУ не хотят продолжать войну
Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находясь в Киеве, отметил, что многие украинские военные высказываются против продолжения конфликта с Россией и... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T06:54+0300
2025-12-02T06:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находясь в Киеве, отметил, что многие украинские военные высказываются против продолжения конфликта с Россией и жаждут скорейшего мирного решения. "Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые уже сыты по горло и просто хотят, чтобы эта война закончилась и смерти прекратились, как можно скорее", — поделился Ваннер. Как утверждает корреспондент, Зеленский обеспокоен возможной реакцией радикально настроенных военнослужащих, которые не готовы признавать потерю подконтрольных территорий. "Всегда найдутся сторонники жесткой линии, всегда найдутся ястребы, даже среди военных, ультранационалистов, которые не хотят отдавать россиянам ни цента", — отмечает журналист. На переговорах между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, были достигнуты некоторые результаты, включая обмен пленными. Также Россия вернула Украине тела погибших военных. Обе стороны обменялись проектами меморандумов по мирному урегулированию конфликта. Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты разрешения конфликта и работать в различных форматах. Однако Россия пока не получила ответа от Киева на свое предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле. Также стоит отметить, что Владимир Зеленский отказался от предложения Владимира Путина посетить Москву для дальнейших обсуждений.
В Киеве заявили, что ВСУ не хотят продолжать войну

Welt: военнослужащие ВСУ требуют скорейшего заключения мира с Россией

МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находясь в Киеве, отметил, что многие украинские военные высказываются против продолжения конфликта с Россией и жаждут скорейшего мирного решения.
"Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые уже сыты по горло и просто хотят, чтобы эта война закончилась и смерти прекратились, как можно скорее", — поделился Ваннер.
Как утверждает корреспондент, Зеленский обеспокоен возможной реакцией радикально настроенных военнослужащих, которые не готовы признавать потерю подконтрольных территорий.
"Всегда найдутся сторонники жесткой линии, всегда найдутся ястребы, даже среди военных, ультранационалистов, которые не хотят отдавать россиянам ни цента", — отмечает журналист.
На переговорах между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, были достигнуты некоторые результаты, включая обмен пленными. Также Россия вернула Украине тела погибших военных. Обе стороны обменялись проектами меморандумов по мирному урегулированию конфликта.
Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты разрешения конфликта и работать в различных форматах. Однако Россия пока не получила ответа от Киева на свое предложение о создании трех рабочих групп для более детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле. Также стоит отметить, что Владимир Зеленский отказался от предложения Владимира Путина посетить Москву для дальнейших обсуждений.
