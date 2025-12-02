Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады сообщил об отставке Зеленского - 02.12.2025
Депутат Рады сообщил об отставке Зеленского
На этой неделе возникли требования к Владимиру Зеленскому покинуть свой пост из-за коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. На этой неделе возникли требования к Владимиру Зеленскому покинуть свой пост из-за коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе", — написал он, не уточнив, кто конкретно отдал этот приказ. При этом Дмитрук также подчеркнул, что выполнение этого требования может затянуться на несколько недель или даже месяцев. "Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", — добавил депутат. В прошлую пятницу Ярослав Железняк, другой депутат Верховной рады, сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака в связи с коррупционным скандалом в сфере энергетики. НАБУ подтвердило факт обысков, пояснив, что следственные мероприятия были частью расследования. Как сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, после обысков у Ермака обвинений предъявлено не было. Позже в тот же день Зеленский сообщил о том, что Ермак, возглавлявший переговорную группу по урегулированию конфликта в Украине, подал заявление об уходе, после чего глава государства подписал указ о его увольнении. В июле американский журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в Украине готовится смена власти, и экс-главнокомандующий ВСУ, ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, возможно, заменит Зеленского в течение нескольких месяцев.
общество , украина, киев, лондон, владимир зеленский, сеймур херш, валерий залужный, набу, всу
Общество , УКРАИНА, Киев, ЛОНДОН, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Валерий Залужный, НАБУ, ВСУ
Депутат Рады сообщил об отставке Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. На этой неделе возникли требования к Владимиру Зеленскому покинуть свой пост из-за коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе", — написал он, не уточнив, кто конкретно отдал этот приказ.
При этом Дмитрук также подчеркнул, что выполнение этого требования может затянуться на несколько недель или даже месяцев.
"Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", — добавил депутат.
В прошлую пятницу Ярослав Железняк, другой депутат Верховной рады, сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака в связи с коррупционным скандалом в сфере энергетики. НАБУ подтвердило факт обысков, пояснив, что следственные мероприятия были частью расследования. Как сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, после обысков у Ермака обвинений предъявлено не было.
Позже в тот же день Зеленский сообщил о том, что Ермак, возглавлявший переговорную группу по урегулированию конфликта в Украине, подал заявление об уходе, после чего глава государства подписал указ о его увольнении.
В июле американский журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в Украине готовится смена власти, и экс-главнокомандующий ВСУ, ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, возможно, заменит Зеленского в течение нескольких месяцев.
ОбществоУКРАИНАКиевЛОНДОНВладимир ЗеленскийСеймур ХершВалерий ЗалужныйНАБУВСУ
 
 
